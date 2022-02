Aveva mangiato il pesto con il pollo. A Dumfries la Regione invia un pacco di prodotti liguri

di Redazione

Il simpatico regalo ricevuto dal terzino interista nell'hotel prima della partita col Genoa

Aveva mangiato il pesto con il pollo. Inconcebile. Praticamente un reato. Denzel Dumfries, giocatore olandese in forza all'Inter aveva pubblicato l'iimagine sui suoi profili social scatenando l'ilarità di tanti.

Così la Regione Liguria ha avuto il guizzo di fargli trovare, nella stanza dell'hotel dove alloggia in vista della gara di questa sera con il Genoa, un pacco di prodotti tipici della nostra terra.

"Dopo la Canalis #lamialiguria è anche di Dumfries. Ma gli abbiamo spiegato che non si mangia il pesto col pollo mandandogli un bel pacco di prodotti liguri..."

"Qui in Italia il cibo è importante - ha detto oggi- in tanti si sono arrabbiati. Non lo farò più".