Autotrasporto container: "Basta attese gratuite, applicare la legge sugli indennizzi"

Le associazioni liguri dell’autotrasporto container alzano la voce e chiedono il rispetto rigoroso della normativa che regola i tempi di attesa per carico e scarico merci. In una lettera indirizzata alle principali organizzazioni della committenza e della logistica – tra cui Assarmatori, Assiterminal, Assologistica, Confitarma, Federagenti, Federlogistica e Fedespedi – le sigle ALIAI, ASSOTIR, CNA FITA, Confartigianato Trasporti, Lega Cooperative e Trasportounito sollecitano l’applicazione inderogabile degli indennizzi previsti per le attese superiori a 90 minuti.

Secondo quanto sottolineano le associazioni, la legge è chiara: dopo 90 minuti di franchigia per le operazioni di carico o scarico, scatta un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora successiva. Una misura pensata per garantire equilibrio economico alle imprese, tutelare i lavoratori e assicurare una gestione efficiente della filiera logistica.

Le sigle firmatarie ribadiscono che non saranno accettati ritardi, prassi elusive o interpretazioni ambigue della norma, e che eventuali violazioni saranno segnalate senza indugio al Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il messaggio alle controparti è chiaro: se non ci saranno risposte concrete e un cambio di passo nel rispetto della normativa, le imprese del settore sono pronte a scendere in mobilitazione, a difesa dei diritti degli autotrasportatori e della sostenibilità dell’intero comparto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.