Autostrade: si inaugura la A33 Asti-Cuneo, martedì 30 aperto al traffico il tratto Roddi-Cherasco

Dopo oltre trentacinque anni di attesa, l’autostrada A33 Asti-Cuneo è pronta a raggiungere finalmente Cuneo. Da domani, martedì 30 dicembre, sarà aperto al traffico l’ultimo tratto compreso tra Roddi e il moncone di Cherasco, completando di fatto il collegamento autostradale con il capoluogo della Granda. L’apertura è stata resa possibile dal completamento del maxi viadotto sulla provinciale 7, l’intervento più complesso dell’intera opera. Il tratto interessato è il lotto 2.6a, mentre il 2.6b – da Alba all’uscita di Alba Ovest – è già percorribile da circa due anni.





Lavori fino ad aprile, tratto gratuito - Sebbene l’autostrada sia aperta al traffico, il cantiere non è ancora concluso. I lavori proseguiranno fino ad aprile e, in questa fase, la circolazione avverrà su una sola carreggiata per entrambi i sensi di marcia, con condizioni di sicurezza garantite. Fino al completamento definitivo non sarà applicato alcun pedaggio sul lotto 2.6: il sistema Free Flow resterà sospeso e il tratto rimarrà gratuito.





Oggi l’inaugurazione ufficiale - La cerimonia inaugurale si svolge oggi, lunedì 29 dicembre. Le autorità percorrono l’autostrada a bordo di pulmini partendo da Asti e arrivando a Cherasco, dove, presso la sala eventi La Porta delle Langhe, è in programma il momento istituzionale. All’evento partecipano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, gli assessori regionali Enrico Bussalino (Infrastrutture) e Marco Gabusi (Trasporti), i presidenti delle Province di Cuneo e Asti Luca Robaldo e Maurizio Rasero, insieme ai rappresentanti dei Comuni del territorio e ai vertici della Asti-Cuneo Spa

