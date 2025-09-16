Autostrade: paura in A7, cartello misterioso all'ingresso della galleria e rischio tamponamenti

Momenti di grande paura e confusione lungo l'autostrada A7 Genova - Milano in prossimità della galleria dei Giovi in direzione nord.

Un cartello misterioso, in orario serale, recita: "Non entrare".

Alcuni automobilisti, smarriti, non sanno cosa fare: frenare e accostare o mettersi a lato della carreggiata con le quattro frecce sperando che non arrivino vetture ad alta velocità? C'è chi sceglie la prima ipotesi e chi la seconda, poi, qualcuno decide di premere sull'accelleratore ed entra, ugualmente, in galleria con destinazione Busalla. In realtà, solo a quel punto, comprende che non c'è alcun ostacolo e, probabilmente, l'allarme digitato sul cartellone elettronico è risultato un refuso.

Un'ipotesi, peraltro, non ufficializzata da Autostrade con un rischio, comunque, di incidenti o brusche frenate ad alta velocità attraverso una A7 martoriata da cantieri e avvisi tutt'altro che precisi come già successo in estate e documentato da telenord.it: LEGGI QUI

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.