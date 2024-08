Autostrade Liguria, week-end da 'bollino rosso' fra esodo e contro-esodo

Inizia il week end più complesso per il nodo autostradale ligure, contraddistinto dal 'bollino rosso' per il traffico oggi e domani a causa della sovrapposizione tra gite fuori porta, partenze e un primo contro-esodo.

Alle ore 14 in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sono segnalati fino a 7 km di coda tra bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Masone per traffico congestionato. In A7 Milano-Serravalle-Genova coda di 2 km verso Genova tra Busalla e il bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. In A12 code a tratti tra Rapallo e il bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia coda tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.