Autostrade Liguria, autocisterna si ribalta e perde idrocarburi: chiuso tratto A10

di Giorgia Fabiocchi

Si registra una coda di cinque km nel tratto tra Albenga e San Bartolomeo in direzione Ventimiglia

Incidente, nel pomeriggio, sul nodo autostradale ligure: in A10 tra Andora e S. Bartolomeo in direzione Ventimiglia e tra Imperia Est e Andora un'autocisterna si è ribaltata e ha perso idrocarburi. Non ci sono auto coinvolte né feriti.

Il tratto è chiuso per consentire il recupero del mezzo e la bonifica dell'area. Si è formata una coda di 5 km tra Albenga e S. Bartolomeo in direzione Ventimiglia. Sul posto i vigili del fuoco.