Autostrade A12, maxi tamponamento: 7 chilometri di coda in entrambe le direzioni, nessun ferito

di Tiziana Cairati

L'incidente all'altezza di Zoagli nei pressi di un cantiere, 4 vetture coinvolte. In A10 direzione Ventimiglia altro sinistro al casello di Arma di Taggia

Un maxi tamponamento in A12 - all'altezza di Zoagli - ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto nei pressi di un cantiere dove le macchine viaggiano in entrambi i sensi di marcia. Al momento sono 7 i chilometri di coda tra Sestri Levante e Rapallo.

Il sinistro ha coinvolto quattro autovetture che viaggiavano in direzione Genova. Le persone a bordo del veicolo non hanno riportato gravi danni. Un solo passeggero prelevato dal 118, è stato, infatti, ricoverato in codice giallo a causa del 'colpo di frusta'

Mentre, in A10, direzione Ventimiglia si è verificato un altro incidente all'altezza del casello di Arma di Taggia, un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Due i feriti lievi, trasportati in codice giallo all'ospedale di Sanremo.