Autostrade in Liguria, da lunedì tornano i cantieri: ecco dove e in che orari

di Marco Innocenti

Nuovo stop alle lavorazioni arriverà dal 27 maggio al 6 giugno, poi weekend senza cantieri per tutta l'estate

Finisce stanotte la lunga pausa senza cantieri lungo le Autostrade della Liguria. Da domani, lunedì 9 maggio, infatti, le maestranze di Aspi torneranno all'opera lungo quasi tutte le direttrici della nostra regione, a partite dalle ore 12. Per avere un nuovo stop, poi, si dovrà attendere il prossimo 27 maggio quando i cantieri verranno nuovamente smantellati fino al 6 giugno. Da quel giorno, però, e per tutta l'estate, lo stop ai cantieri avverrà anche nei fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo. Ad agosto, invece, un mese intero senza cantieri su tutte le tratte della Liguria.

Le uniche eccezioni a questi smontaggi nei weekend si avranno in corrispondenza di alcune riduzioni di carreggiata in A7, la Genova-Milano, tra Bolzaneto e Isola del Cantone e lungo la rampa cittadina del casello di Genova Ovest. Nessuna rimozione anche in A26 poco prima del casello di Ovada in direzione sud, con la garanzia però di mantenere almeno 2 corsie libere su 3.