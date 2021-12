Autostrade in Liguria, lunedì mattina con poco traffico: l'eliminazione dei cantieri funziona

di Edoardo Cozza

Qualche coda su A7, A10 e A12 ma situazione tutto sommato sotto controllo: la scelta di sospendere i lavori in corso sul tracciato sembra funzionare

Sembra dare i propri frutti la scelta di Autostrade per l'Italia di eliminare, nel periodo delle festività natalizie, i cantieri per agevolare i flussi di traffico: da venerdì scorso, infatti, niente lavori in corso sulle carreggiate e la circolazione ne beneficia in maniera decisa.

Lunedì mattina, di solito giornata complessa sul tracciato autostradale ligure, sembra invece regalare un altro scenario: qualche rallentamento c'è, ma non certo le chilometriche code che si vedono in maniera consuetudinaria.

Sulla A12 Aspi segnala una coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso; sulla A10 il traffico è rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova; sulla autostrada A7 qualche coda si registra intorno a Bolzaneto e Sampierdarena, sempre in funzione di viabilità ordinaria e traffico intenso che causano i rallentamenti.