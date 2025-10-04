Autostrade: corsia unica e traffico portuale, A7 nord in tilt tra Bolzaneto e Busalla

Ancora e sempre disagi lungo l'autostrada A7 in direzione nord. L'immagine fa riferimento ai lunghi incolonnamenti della tarda mattina tra Serra Riccò e Busalla.

A creare disagi la corsia unica imposta dai cantieri delle due gallerie alle porte della Vallescrivia e il post deflusso dal porto di Genova: la combinazione dei due fattori provoca l'attuale scenario con tempi di percorrenza decisamente aumentati e un traffico che si riversa, anche, sulla viabilità valligiana tra la statale dei Giovi e la provinciale di Orero.

