Autostrade cantieri, Noberasco: "Non possiamo reggere ancora a lungo, troppi cantieri"

di Marco Garibaldi

"Sentiamo stime di interventi autostradali prolungati per altri cinque anni - commenta Mattia Noberasco della Noberasco - La nostra azienda una simile proiezione non riuscirebbe a reggerla con l’inevitabile ricerca di soluzione alternative, almeno per la gestione delle merci. Un autista che, fino a qualche tempo fa, faceva quattro viaggi giornalieri, oggi, ne compie due. Tutto questo si riversa su produttività, competitività e affidabilità. Pretendiamo, almeno, la conoscenza di tempi certi riguardo cantieri che stanno provocando disagi incalcolabili".