Autostrade Alto Adriatico, nessun aumento di pedaggio nel 2026

Autostrade Alto Adriatico non aumenterà il pedaggio nel 2026. Lo ha reso noto la società con sede a Trieste.

La decisione di non voler ottenere alcun aumento e di non vedere riconosciuta l'indennizzazione dell'inflazione, in controtendenza rispetto al settore, è in linea - riporta una nota - con l'aggiornamento del Piano economico finanziario e Piano finanziario regolatorio della società che prevede investimenti pari a 1 miliardo 895 milioni di euro per opere da eseguire nel periodo concessorio (fino al 2053), principalmente relativi agli interventi di completamento della terza corsia dell'autostrada A4, tra cui gli 870 milioni di euro di quadro economico per il tratto San Donà di Piave-Portogruaro, aggiudicati la scorsa estate.

Per Autostrade Alto Adriatico, che gestisce, tra l'altro, la tratta Venezia-Trieste, è stato l'anno dei record, con la proiezione dei 54 milioni di transiti nel 2025, 2 milioni in più rispetto allo scorso anno, 4 milioni in più rispetto al 2023, 20 milioni in più rispetto al 2002

