Autostrade, 11 chilometri di coda verso Recco per lavori in galleria

di Redazione

Proprio ieri è cominciato il periodo di sospensione dei cantieri, che sono effettivamente scomparsi in gran parte della rete autostradale ligure

Lunghe code questa mattina fra la diramazione A7 A12 e Recco, in direzione Levante, per i lavori in corso in una galleria.

Sono circa 11 i chilometri di coda.

Proprio ieri era stato annunciato lo stop ai cantieri durante il periodo pasquale. In molti punti della rete autostradale ligure sono effettivamente spariti, ma alcuni lavori necessitavano di maggior tempo per essere interrotti.