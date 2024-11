Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale: approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2025

Si è tenuta oggi la seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Michele Castaldo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino Silvestro Girgenti, il componente designato dalla Regione Lazio Arch. Roberto Fiorelli e il componente designato dal Comune di Civitavecchia Arch. Emiliano Scotti.

La seduta odierna si è svolta dopo che quella del 30 ottobre scorso era stata sospesa e aggiornata su richiesta concordata con il Collegio dei revisori dei conti e in accordo con la Direzione Generale del MIT, per permettere al Collegio stesso e ai membri del Comitato di poter fare un’analisi puntuale e più approfondita della documentazione relativa al bilancio e per consentire l’espressione del parere di competenza con maggiore contezza e tempi celeri ma rispettosi dell’impegno di ognuno.

Il Comitato ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2025 dell'ente e la III nota di variazione al bilancio 2024, acquisendo il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Il documento presenta un avanzo di oltre 2,5 milioni di euro, come sottolineato anche dai revisori dei Conti nella loro relazione.

"Si tratta di numeri in equilibrio strutturale - commenta il presidente dell'AdSP Pino Musolino - che rappresentano il risultato di un lavoro partito fin dall'inizio del mandato, quando venne ereditata una situazione di profonda crisi economico-finanziaria. Per di più, il raggiungimento di tali obiettivi arriva in un momento di grande incertezza del quadro complessivo socio-economico internazionale e alla vigilia della chiusura della centrale Enel, che avrà risvolti rilevanti anche per l'AdSP. Nonostante queste incognite, i nuovi record assoluti di traffici come le crociere e la diversificazione in atto sulle merci, hanno consentito di approvare un bilancio di previsione assolutamente soddisfacente, anche in un’ottica molto prudenziale e di buona amministrazione ma pur sempre di risanamento dei conti dell'Ente, auspicando il mantenimento dei trend di crescita in atto".