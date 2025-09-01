Automobili: calano le immatricolazioni da inizio anno, quota di mercato delle vetture elettriche del 15,6%

A luglio 2025, le immatricolazioni di nuove auto nell’UE sono diminuite dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciononostante, le immatricolazioni di luglio su base annua sono aumentate del 7,4%.

La quota di mercato delle auto elettriche a batteria a luglio 2025 si è attestata al 15,6%, ancora lontana dai livelli necessari in questa fase di transizione. I modelli ibridi continuano a crescere, mantenendosi come la tipologia di alimentazione più popolare tra gli acquirenti.

Fino a luglio 2025, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 15,6% della quota di mercato dell’UE, in aumento rispetto al livello di riferimento del 12,5% registrato a luglio 2024. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche continuano a crescere, conquistando il 34,7% del mercato e rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell’UE. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 37,7%, rispetto al 47,9% registrato nello stesso periodo del 2024.

Nei primi sette mesi del 2025 sono state immatricolate 1.011.903 nuove auto elettriche a batteria, che hanno conquistato il 15,6% della quota di mercato dell’UE. Tre dei quattro mercati più grandi dell’UE, che rappresentano oltre il 60% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato incrementi: Germania (+38,4%), Belgio (+17,6%) e Paesi Bassi (+6,5%). In contrasto con questo dato, la Francia ha registrato un calo del 4,3%, nonostante un incremento del 14,8% su base annua a luglio 2025.

I dati di luglio 2025 mostrano anche un aumento delle immatricolazioni di nuove auto ibride elettriche nell’UE, che hanno raggiunto le 2.255.080 unità, trainate dalla crescita nei quattro mercati più grandi: Francia (+30,5%), Spagna (+30,2%), Germania (+10,7%) e Italia (+9,4%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,7% del mercato totale dell’UE.

Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in nello stesso periodo hanno raggiunto le 561.190 unità. Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+94,5%) e Germania (+59,2%), ma anche in Italia (+60,3%). Di conseguenza, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora l’8,6% delle immatricolazioni di auto nell’UE, in aumento rispetto al 6,9%.

La variazione su base annua a luglio 2025 ha mostrato un aumento del 39,1% per le auto elettriche a batteria e del 14,3% per le auto ibride, mentre le auto elettriche ibride plug-in hanno registrato il quinto mese consecutivo di forte crescita continua con un aumento del 56,9%.

Entro la fine di luglio 2025, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 20,1%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più significativo, con un crollo delle immatricolazioni del 33,6%, seguita da Germania (-25,9%), Italia (-17,8%) e Spagna (-12,6%). Con 1.834.375 nuove auto immatricolate finora, la quota di mercato della benzina è scesa al 28,3% dal 35,1%. Analogamente, il mercato delle auto diesel è diminuito del 26,4%, con una quota del 9,5% a luglio 2025 da inizio anno. Inoltre, la variazione su base annua di luglio 2025 ha mostrato un calo del 12% per la benzina e del 15,2% per il diesel.

