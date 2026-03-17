Autoguidovie punta sul digitale: biglietti da usare entro un giorno

A partire dal 16 marzo 2026, i biglietti acquistati tramite App per le reti urbane ed extraurbane delle zone di Crema e Cremona dovranno essere utilizzati entro 24 ore dal momento dell’acquisto.

Questa novità rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediata l’esperienza di viaggio per gli utenti.

Il nuovo biglietto digitale con scadenza è valido sulle seguenti reti:

• rete extraurbana di Cremona – Autoguidovie

• rete urbana di Crema – Miobus (Autoguidovie)

Acquistando il biglietto tramite App, i passeggeri possono gestire in modo rapido e pratico sia l’acquisto sia l’attivazione direttamente dal proprio smartphone. L’attivazione deve avvenire entro 24 ore: trascorso questo tempo senza utilizzo, il biglietto scade automaticamente. Una volta attivato, resta valido per la tratta selezionata.

Le modalità di funzionamento sono uniformi su tutte le reti, sia urbane sia extraurbane, e per tutti gli operatori coinvolti. «Con l’introduzione del biglietto digitale a scadenza vogliamo rendere il trasporto pubblico ancora più accessibile», afferma Silvia Granata, Direttrice Marketing e Comunicazione di Autoguidovie. «Gli utenti possono contare su regole e modalità d’uso identiche su tutte le reti interessate: un sistema semplice e intuitivo, pensato per agevolare l’utilizzo quotidiano. Inoltre, questa soluzione amplia le possibilità di accesso al trasporto pubblico, rispondendo alle esigenze delle nuove generazioni e di chi preferisce strumenti digitali».

Il biglietto a scadenza si inserisce in un più ampio percorso di innovazione che Autoguidovie sta portando avanti. Nelle prossime settimane sono previste ulteriori novità, tra cui nuove modalità di pagamento, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio sempre più in linea con le esigenze degli utenti.

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