Autoguidovie dà vita a “Bus Lovers”, la prima community dedicata a chi viaggia in autobus

Autoguidovie ha individuato nei propri viaggiatori gli alleati con cui trasformare il viaggio in autobus in un’abitudine quotidiana. Avvicinando e unendo chi condivide gli stessi principi e ideali riguardanti l’importanza della mobilità collettiva e sostenibile per il pianeta, ma anche per i territori locali, è possibile fare massa critica e incidere in maniera concreta sul cambiamento, con impatti positivi sul presente e sul futuro.

È proprio con l’obiettivo di consolidare i legami più stretti con i propri utenti che Autoguidovie ha creato “Bus Lovers”, la prima community in Italia dedicata a chi viaggia in bus e condivide abitudini e spostamenti. Attraverso “Bus Lovers”, Autoguidovie crea un legame tra le migliaia di persone che ogni giorno condividono lo stesso modo di viaggiare, per un impatto concreto sull’ambiente e sulla congestione del traffico e un cambiamento verso una mobilità collettiva. Il progetto è dedicato agli utenti Autoguidovie che, tramite proprio account, acquistano

biglietti e abbonamenti con App o sito web www.autoguidovie.it, e per premiare le loro scelte quotidiane sostenibili.

La riconoscenza del merito si presenta sotto forma di benefit: in funzione della frequenza di viaggi, i clienti possono accedere a livelli di vantaggi diversi attraverso la piattaforma di sconti e cashback Vip District. I clienti iscritti a “Bus Lovers” potranno acquistare prodotti, servizi ed esperienze di brand affermati a prezzi scontati e accedere a sistemi di cashback. I settori merceologici sono molteplici: dalla spesa nelle varie catene di supermercati al tempo libero, dalle assicurazioni all’arredamento, fino ai viaggi. Autoguidovie sta lavorando anche alla creazione di

esperienze speciali come gite fuori porta, mostre nei musei, escursioni.

"Autoguidovie ha da sempre a cuore i principi della mobilità collettiva e sostenibile, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti in autobus una scelta quotidiana, capace di incidere positivamente sul presente e sul futuro. Con “Bus Lovers”, la prima community di chi viaggia in autobus e che condivide questo stile di mobilità, abbiamo deciso di premiare l’impegno dei nostri clienti che scelgono di viaggiare a bordo dei nostri autobus tutti i giorni. Per dimostrare la nostra gratitudine a chi ogni giorno ci sceglie per spostarsi in modo responsabile e sostenibile, abbiamo pensato a un insieme di benefit esclusivi", dichiara Clara Castellana, CRM Manager di Autoguidovie.

“Bus Lovers” rappresenta per Autoguidovie una nuova forma di relazione e caring nei confronti dell’utenza che porterà nel corso del tempo al lancio di altre importanti iniziative.

