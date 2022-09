Autofiori, cantieri bloccati fino alla fine di settembre

Come da accordi Regione-concessionarie, Autofiori attiva fino alla fine del mese di settembre il piano di alleggerimento dei cantieri anche sull'autostrada A10, nella tratta Savona-Albenga di competenza appunto di Autofiori. "Nell'ultima riunione con tutte le concessionarie il 6 settembre scorso - ricorda l'assessore alle Infrastrutture Giampedrone - abbiamo chiesto e concordato lo smontaggio dei cantieri più importanti in particolare nei fine settimana del mese di settembre, soprattutto in vista dell'importante appuntamento internazionale del Salone Nautico di Genova, dal 22 al 27 settembre".

In particolare per quanto riguarda Autofiori, verrà riconfigurato lo scambio di carreggiata tra Pietra Ligure e Borghetto con una strettoia ad un'unica corrente veicolare in direzione Francia da rimuovere nei fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo. Da domani notte è prevista la rimozione della strettoia a unica corrente veicolare in direzione Savona tra i caselli di Albenga e Borghetto, con sospensione dei lavori sino al 28 settembre.

Per quanto riguarda l'autostrada A6 Savona-Torino è prevista l'interruzione delle chiusure notturne di tratta nel periodo dal 22 al 27 settembre, ad eccezione della notta del 23 settembre in cui è prevista la chiusura al traffico tra Altare e Savona in direzione Savona dalle ore 02.00 alle ore 05.00 per il passaggio di transito eccezionale (pale eoliche).