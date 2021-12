Auto si cappotta durante un rally nell'imperiese: ferite lievi per pilota e navigatore

di Marco Innocenti

I due viaggiavano a bordo della loro Peugeot 208: l'incidente nei pressi del comune di Aurigo

Un'auto si è capottata durante una gara di rally e i due componenti dell'equipaggio, il pilota e il navigatore, sono rimasti feriti per fortuna solo in modo lieve. La macchina sulla quale viaggiavano, una Peugeot 208, si è ribaltata nel corso del Rally Ronde delle Valli Imperiesi, su una strada del comune di Aurigo, nell'entroterra di Imperia. Alla guida il pilota Samuele Valzano e ad assisterlo nel ruolo di navigatore c'era Marco Romeo.

Subito dopo l'incidente, i due sono usciti autonomamente dalla macchina, senza particolari ferite ma Romeo lamentava problemi cervicali e così è stato disposto il suo trasferimento in ospedale. E' stato così allertato l'elisoccorso Drago dei Vigili del fuoco, che è atterrato lungo la statale 28, all'altezza del bivio di Calderara per portarlo al Santa Corona di Pietra Ligure dov'è ora ricoverato per gli accertamenti del caso.