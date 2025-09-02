Auto elettriche, vendite in Italia al 4,9%: Unrae chiede subito incentivi

Le vetture elettriche rappresentano in Italia il 4,9% delle vendite mensili, sulla stessa quota di luglio e in crescita rispetto al 3,7% dello stesso mese dell'anno precedente. Le auto ibride plugin mostrano una performance del 7,1%, in significativa crescita rispetto al 3,5% di agosto 2024, anche grazie alle nuove disposizioni sui fringe benefit, ma in calo rispetto al 7,5% del mese precedente. Complessivamente, i veicoli a ricarica elettrica raggiungono una quota del 12%, inferiore al 12,4% di luglio. Lo mette in evidenza l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae) che sottolinea "come la situazione di stallo del mercato sia anche influenzata dall'annuncio degli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ancora non operativi".

La richiesta dell'associazione - L'Unrae sottolinea "l'importanza di rendere immediatamente attivo il sistema di sostegno, senza introdurre ulteriori limitazioni come l'ipotesi di un eco-score, che ridurrebbe il numero di modelli ammissibili e quindi l'efficacia nell'utilizzo dei fondi disponibili. L'associazione sottolinea infatti i rischi legati alle molteplici restrizioni già previste, inclusi i limiti Isee, l'obbligo di rottamazione e i vincoli territoriali, che potrebbero generare disparità significative tra i potenziali beneficiari e compromettere l'equità nell'accesso alla transizione ecologica. Inoltre, il termine del 30 giugno 2026 per la validazione delle prenotazioni rappresenta un forte limite alla capacità di utilizzare i fondi disponibili".

Un mercato che rallenta - "La flessione di quasi il 3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che già aveva segnato un calo del 13,4%, conferma un settore in sofferenza ormai cronica. Di questo passo, la transizione ecologica resterà inesorabilmente al palo: sebbene la quota di auto elettriche pure stia lentamente salendo, è ancora largamente insufficiente" sottolinea Roberto Pietrantonio, presidente dell'Unrae.

