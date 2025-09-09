Auto incastrata sui binari a Pontetto, traffico ferroviario bloccato sulle Genova - Pisa
di R.T.
Traffico ferroviario bloccato sulla linea Genova - Pisa per un'automobile rimasta incastrata sui binari, nei pressi della stazione di Pontetto, tra Bogliasco e Pieve Ligure
Fino a 60 minuti di ritardo per alcuni treni: il treno Frecciarossa 8619 Milano Centrale (13:10) - Roma Termini (20:03) è fermo nei pressi di Genova Quarto dei Mille dalle 15:16
