Auto abbatte palo della luce. Code a Sampierdarena

Un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo colpendo uno spartitraffico e, successivamente, un palo della luce, che si è abbattuto sulla strada. E' accaduto stamattina alle 6 in via Cantore. A seguito dell'incidente, nella zona si sono verificate lunghe code in direzione levante. Deviata la circolazione, invece, per i mezzi diretti a ponente.

