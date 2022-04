Autostrada A10, tir si ribalta. Coda di 10 km verso Genova dopo Celle

di Redazione

Il mezzo ribaltandosi ha disperso gasolio e per questo motivo è stata chiusa la careggiata. Problemi anche sulla A26

Problemi anche questa mattina sull'auttostrada A10 verso Genova. Un tir poco prima delle 6 si è ribaltato nel tratto compreso tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione di Genova. Il tir ribaltandosi ha disperso gasolio e per questo motivo la polizia stradale ha ristretto la careggiata ad una sola corsia per favorire la pulizia del manto stradale.

Tra Celle Ligure e il bivio con la A26 in direzione di Genova, si registrano 10 chilometri di coda. E' consigliato uscire a Varazze per poi rientrare a Prà.

Luche code anche sulla A26 verso Genova.

(Notizia in aggiornamento)