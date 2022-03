Autostrada A 26: cavo colpisce vettura a Masone. Lunghe code

di Redazione

Ben 16 chilometri in direzione Sud, ma anche verso Nord. Poi l'intervento dei tecnici che ha risolto la situazione. Traffico intenso anche sulle altre tratte

I cavi divelti da un tir dalla volta della galleria Risso sono finiti su una vettura che seguiva il mezzo pesante. Non si registrano feriti, ma l'incidente ha determinato questa mattina la paralisi del traffico sull'autostrada A 26 all'altezza di Masone. Si sono sono formate lunghe code sia in direzione Sud (16 chilomentri secondo i rilevamenti di Autostrade) sia in direzione Nord (8 chilometri).

I tecnici della concessionaria sono intervenuti ed hanno rimosso i cavi. "I cavi sono stati divelti da un mezzo pesante in transito", si legge in una nota.

Nella galleria il traffico transita in doppio senso, per consentire l'intervento dei tecnici è stato necessario attivare un senso unico alternato.

La situazione sta tornando lentamente alla normalità.

Rallentamenti si registrano anche sulla A10 sia sulla A7