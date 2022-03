Aurelie bis, il sostegno di Bucci: "Criminale bloccare progetti di questa importanza"

di Redazione

Il sindaco di Genova è intervenuto in collegamento alla presentazione del piano che si è svolto a Savona. "Penso anche alla Gronda, certe opere vanno fatte"

Il sindaco di Genova Marco Bucci, pur se l'area metropolitana in questo momento non è intessata dai lavori di raddoppio dell'Aurelia, si è collegato con l'incontro sul Piano per le Aurelie bis che si è svolto a Savona.

"Sul territorio di Genova - ha spiegato il sindaco - abbiamo progetti che dimostrano il nostro impegno per le.infrastrutture e la mobilità. Nella nostra regione abbiamo progetti importantissimi come la Gronda e le Aurelie bis: è increscioso che si siano ostacolati per i motivi più disparati. Anzi, fermare questi progetti è criminale nei confronti dei liguri. Poi noi dobbiamo fare la nostra parte, mettendoci la faccia. Vuole anche dire applicare le tecniche di project management fatte da persone competenti":