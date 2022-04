Aurelia di Ponente, Gagliardi: "C'è il sì della Camera per il commissario della variante di Sanremo"

di Redazione

"Abbiamo evidenziato al Governo la necessità di nominare il commissario anche per il tratto verso il confine con la Francia, che completerebbe tutto il sistema"

"L'ottava Commissione lavori pubblici alla Camera, di cui sono segretaria, ha formulato il parere relativo al nuovo decreto del Presidente del consiglio sulla nomina dei commissari per le opere infrastrutturali in cui è stato inserito il tratto di variante alla ss1 Aurelia di Sanremo nominandone commissario l'ing. Matteo Castiglioni. Abbiamo ritenuto importante per la Liguria inserire nelle osservazioni anche il tratto di variante che va dal confine con la Francia a Sanremo, passando per Ventimiglia, ciò per migliorare l'intera viabilità regionale".

Lo dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi. "Così - spiega - abbiamo evidenziato al governo la necessità di procedere presto alla nomina di un commissario anche per quel tratto di variante, in modo che si possa realizzare con priorità, completando il sistema delle varianti Aurelia della Liguria. Stiamo infatti parlando di un'infrastruttura molto importante per il territorio e la viabilità regionale nel suo complesso".

Per l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola si tratta di "un'opera strategica e fondamentale attesa da molto tempo da sindaci e cittadini. Ringrazio Gagliardi per l'attenzione e l'impegno verso interventi necessari e non più rimandabili per il Ponente e per tutta la Liguria", conclude.