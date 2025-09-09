Attacco alla Flottiglia della Solidarietà, Ghio (Pd): "Silenzio dell’Italia, complicità inaccettabile"

È durissima la reazione di Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo PD alla Camera, dopo l’attacco subito nelle scorse ore dalla Sumud Flotilla, colpita da un drone mentre si trovava nelle acque internazionali al largo della Tunisia. Le imbarcazioni, parte di una missione umanitaria, trasportavano cibo, medicinali e altri aiuti destinati alla popolazione palestinese.

“Non si tratta di una spedizione armata o militare – dichiara Ghio –. Le barche erano pacifiche e civili, in missione per portare sostegno umanitario. Colpirle significa attaccare volontari disarmati e calpestare non solo il diritto internazionale, ma anche il più basilare senso di umanità”.

L’attacco, documentato da video e immagini diffuse nelle ore successive, ha provocato danni gravi a una delle imbarcazioni e ferito alcuni volontari a bordo. “Colpisce ancora di più – osserva Ghio – l’atteggiamento di chi prova a negare o minimizzare l’accaduto, nonostante le prove siano evidenti. Il silenzio delle cancellerie occidentali, in questo contesto, suona come una complicità”.

Mentre il governo spagnolo ha già chiesto una presa di posizione ufficiale all’Unione Europea, difendendo i propri cittadini presenti sulla flottiglia, in Italia la reazione è completamente assente. “Da Palazzo Chigi – denuncia Ghio – non arriva una parola. Ma chi tace davanti a un’aggressione così evidente sta scegliendo da che parte stare. E non è la parte della giustizia, né quella dell’umanità”.

Valentina Ghio ha partecipato in passato a due missioni parlamentari a Rafah, al confine tra Egitto e Striscia di Gaza, e conosce da vicino le difficoltà delle operazioni umanitarie in quell’area. “Chi ha messo a rischio queste vite non ha solo compiuto un atto illegale – conclude – ha anche tentato di spegnere una voce di solidarietà internazionale. Non possiamo restare in silenzio”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.