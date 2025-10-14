Atm: rating migliora a BBB+. Per Fitch Ratings profilo finanziario è tra i più stabili del settore a livello europeo

L’agenzia internazionale Fitch Ratings ha aggiornato la valutazione di rating di lungo termine di Atm promuovendo l’Azienda Trasporti Milanesi da ‘BBB’ a ‘BBB+’ con Outlook Stabile e contestualmente è stato migliorato il rating di breve termine da ‘F2’ a ‘F1’.

Fitch Ratings evidenzia la solidità del profilo finanziario di Atm giudicandolo tra i più stabili del settore a livello europeo, la coerenza nella pianificazione industriale e la capacità dell’Azienda di sostenere investimenti strategici anticipando le esigenze di mobilità urbana, di pari passo con il crescente impegno verso la sostenibilità e la transizione ambientale.

La valutazione conferma da un lato il ruolo strategico di Atm nel panorama europeo della mobilità, dall’altro consolida lo status di Atm come riferimento tra le aziende del trasporto in grado di generare valore per la collettività e per l’Azionista, il Comune di Milano.

Grazie al miglioramento della valutazione, Atm rientra a pieno titolo nella ristretta lista di società di trasporto pubblico a livello internazionale che vantano un rating cosiddetto “Investment Grade”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.