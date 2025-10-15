Transport

Atm diventa socio unico della società che gestisce la metro automatica di Copenaghen

di R.S.

L’azienda milanese, che già deteneva il 51%, ha infatti acquistato il 49% delle quote di Hitachi Rail Sts

 Atm Milano diventa socio unico della società che si occupa di esercizio e manutenzione della metropolitana di Copenaghen.

L’azienda milanese, che già deteneva il 51%, ha infatti acquistato il 49% delle quote di Hitachi Rail Sts in International Metro Service Srl che fornisce il servizio di esercizio e manutenzione della rete metropolitana automatica di Copenaghen attraverso la sua controllata Metro Service A/S.

