Atm diventa socio unico della società che gestisce la metro automatica di Copenaghen
di R.S.
L’azienda milanese, che già deteneva il 51%, ha infatti acquistato il 49% delle quote di Hitachi Rail Sts
Atm Milano diventa socio unico della società che si occupa di esercizio e manutenzione della metropolitana di Copenaghen.
L’azienda milanese, che già deteneva il 51%, ha infatti acquistato il 49% delle quote di Hitachi Rail Sts in International Metro Service Srl che fornisce il servizio di esercizio e manutenzione della rete metropolitana automatica di Copenaghen attraverso la sua controllata Metro Service A/S.
