Atletica, torna il Meeting Arcobaleno di Celle Ligure: 700 atleti da oltre 20 paesi del mondo

di Marco Innocenti

Martedì 14 giugno appuntamento al centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure

Settecento atleti provenienti da oltre 20 paesi diversi. Sono i numeri della 33a edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa che si svolgerà a Celle Ligure martedì 14 giugno presso il centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro.

"La Liguria si conferma regione attenta all'atletica e perfetta per il suo clima per lo svolgimento di meeting importanti e sfidanti come questo - dice l'assessore allo sport di regione Liguria Simona Ferro - La realtà ligure dell'atletica è di assoluta eccellenza e la perfetta organizzazione di eventi sportivi come questo ci spingono in alto nel panorama nazionale e internazionale".

Record di partecipazione nelle gare giovanili, con oltre 300 atleti iscritti nelle categorie ragazzi e cadetti ma ancor più significativa sarà la partecipazione di oltre 50 atleti paralimpici e Special Olympics. Nel pomeriggio, poi, dalle 19 al via le sfide assolute, con i 100 e gli 800 metri aperti a tutti, con l'opportunità concessa a molti giovani di entrare in contatto e confrontarsi con alcune delle maggiori star dell'atletica europea e mondiale.