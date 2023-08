Atletica, la genovese Ludovica Cavalli in finale nei 1.500 metri ai Mondiali di Budapest

La genovese Ludovica Cavalli, 22 anni, ha conquistato la qualificazione nella finale dei 1500 metri ai Mondiali di atletica in corso di svolgimento a Budapest in Ungheria. La mezzofondista azzurra, allieva di Stefano Baldini, ha ritoccato il record personale in 4’02"83 e ha concluso la prima semifinale in sesta piazza, ultima posizione utile per accedere all'ultimo atto.

“Non ci credo, sono scesa in pista volendo fare il personale – ha commentato Ludovica - per capire se il lavoro svolto mi permette di reggere più turni. Di solito facevo bene il primo ma nel secondo ero sempre stanca. Quando negli ultimi 200 metri ho visto che alcune erano stanche e si liberavano posti mi sono detta di crederci fino alla fine. Quando ho visto il mio nome sul tabellone tra le qualificate sono esplosa, non ci posso credere”.