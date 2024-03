Atletica, Cinque Terre: torna "SciaccheTrail", 47 km per i podisti e 100 per gli specialisti con partenza notturna

Torna la SciaccheTrail, la corsa dedicata al celebre passito delle Cinque Terre. Appuntamento il 22, 23 e 24 marzo 2024 per l'ottava edizione. Come da tradizione, trecento selezionati corridori si sfideranno il 23 marzo su un tracciato di 47km e 2600m di livello positivo, in un percorso ad anello da Monterosso a Riomaggiore e ritorno sui sentieri del Parco Nazionale Cinque Terre.

Per la prima volta, cinquanta selezionati ultra-runner partiranno invece il 22 marzo a mezzanotte da Riomaggiore, seguendo un tracciato di 100km e 4700m di dislivello positivo che li porterà a percorrere tutta la diversità degli habitat del Parco sino a scollinare in Val di Vara, in un percorso unico attraverso un territorio vario e complesso. Nella giornata del 23 marzo i sentieri resteranno chiusi a fasce alterne per permettere il passaggio dei corridori.

"L'ultra trail che abbina la viticoltura eroica allo sport regalando i paesaggi unici delle Cinque Terre e sfiorando i 4700 metri di dislivello, attraverso cantine, chiese, borghi, chilometri di muretti a secco ed ettari di vigneti - spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana - promuove il territorio a livello internazionale grazie al lavoro degli organizzatori e alla partecipazione di 350 corridori di diverse nazionalità. Un modo per puntare i riflettori sul celebre Sciacchetrà, su una produzione di grande valore, vessillo della Liguria nel mondo". "Lo sport si lega sempre più a tante tematiche, dimostra di essere, per così dire, trasversale - dice Simona Ferro, assessore regionale allo Sport -. Con SciaccheTrail promuoviamo la viticoltura e l'incredibile paesaggio del Parco con i profumi, i sapori e la bellezza di questi luoghi. "L'VIII edizione porta con sé la novità dell'inclusione dei territori della Val di Vara nel suo itinerario - dice Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre -. Un'evoluzione naturale sia per la continuità degli habitat che gli atleti avranno la gioia di attraversare, sia per i legami secolari che avvicinano la costa all'entroterra".