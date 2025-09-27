Atac, Ricci (Fit-Cisl Lazio): "Formazione gratuita per operatori tecnici e di stazione"

“In questi giorni la Fit-Cisl del Lazio sta offrendo formazione gratuita, presso la mansarda ‘Nico Piras’ della sede in via San Giovanni in Laterano, agli aspiranti operatori tecnici di Atac, desiderosi di superare le selezioni interne. Allo stesso tempo, intorno a metà ottobre offriremo supporto gratuito a tutti coloro che vorranno superare il concorso esterno indetto dall’azienda per diventare operatori di stazione, offrendo anche un refresh per quanto riguarda la lingua inglese, richiesta per il reclutamento. E’ nel dna della Cisl la volontà di offrire formazione a chi è desideroso di trovare occupazione o crescere professionalmente, restando sempre al fianco delle persone e offrendo loro servizi concreti”.

E’quanto si legge in una nota del segretario generale aggiunto della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, in cui si aggiunge che “nel corso di questi giorni, la richiesta e la partecipazione dei lavoratori desiderosi di superare le prove relative al job posting sono state altissime. E’sempre un’emozione stare al fianco di persone che decidono di sfidarsi e di superare prove per un futuro migliore. La Cisl, che ha nel suo Centro studi il proprio cuore, ha molto chiaro che formazione significa apertura di possibilità, potenziamento delle persone, slancio verso il futuro”.

