Astro, l'asinello che vive nel salotto di Donatella
di Anna Li Vigni
Un cucciolo di appena un mese che ciuccia il biberon come un neonato
Un asinello di appena un mese ha trovato casa e cure amorevoli grazie a Mattia e Donatella, che lo hanno accolto nella loro abitazione e seguito con grande attenzione, anche con l’aiuto dei veterinari. Si chiama Astro e oggi vive serenamente tra il salotto e il giardino, muovendosi curioso come se fosse sempre stato lì.
Astro fa ancora le poppate, anche di notte, e non manca di farsi sentire quando è ora. Ha già conquistato il cuore di tutti, soprattutto di Donatella, che lui considera a tutti gli effetti la sua mamma. In casa dorme su un tappeto mentre, quando trova qualcosa che lo incuriosisce, lo afferra e lo porta via, fiero della sua conquista.
Tra coccole, attenzioni e piccoli dispetti, Astro è diventato il centro della vita domestica, trasformando il salotto in un luogo dove la tenerezza cammina su quattro zoccoli.
