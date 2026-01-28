Astro, l'asinello che vive nel salotto di Donatella

Un asinello di appena un mese ha trovato casa e cure amorevoli grazie a Mattia e Donatella, che lo hanno accolto nella loro abitazione e seguito con grande attenzione, anche con l’aiuto dei veterinari. Si chiama Astro e oggi vive serenamente tra il salotto e il giardino, muovendosi curioso come se fosse sempre stato lì.

Astro fa ancora le poppate, anche di notte, e non manca di farsi sentire quando è ora. Ha già conquistato il cuore di tutti, soprattutto di Donatella, che lui considera a tutti gli effetti la sua mamma. In casa dorme su un tappeto mentre, quando trova qualcosa che lo incuriosisce, lo afferra e lo porta via, fiero della sua conquista.

Tra coccole, attenzioni e piccoli dispetti, Astro è diventato il centro della vita domestica, trasformando il salotto in un luogo dove la tenerezza cammina su quattro zoccoli.

