Liguria, boom del turismo nel 2025. Bucci: “Ci attendono nuove sfide”

La Liguria chiude il 2025 con numeri record per il turismo, confermandosi tra le regioni più attrattive d’Italia. Secondo i dati consolidati del Viminale, le presenze turistiche hanno raggiunto quota 20,8 milioni, con un aumento di oltre un milione rispetto al 2024, pari a una crescita del 3,75%. Positivi anche i dati di dicembre, che registrano oltre 705 mila presenze e un incremento del 4,47% su base annua.

Soddisfazione da parte del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che parla di “risultato straordinario” e guarda alle nuove sfide del 2026. Crescono in particolare i mesi cosiddetti “spalla”, come maggio e ottobre, che hanno trainato l’andamento complessivo dell’anno. Segnali incoraggianti anche per Genova, dove il turismo segna un aumento provvisorio del 7%, con presenze che potrebbero superare i 3,5 milioni.