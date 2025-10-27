Assunzione immediata e patente gratuita per diventare conducente Autoguidovie. A novembre due recruiting day

Autoguidovie, in collaborazione con Enaip Lombardia, ha ideato una nuova formula di “formazione gratuita & impiego immediato” con l’obiettivo di attrarre e

qualificare nuovi conducenti, promuovere la mobilità collettiva come alternativa sostenibile e, più in generale, rendere il viaggio in autobus un’abitudine quotidiana per tutti. I candidati in possesso dei requisiti potranno accedere a un corso gratuito finalizzato all’ottenimento della patente D per il trasporto di persone, che prevede 320 ore di formazione.

La vera novità è che l’assunzione avverrà contestualmente all’avvio del corso: i partecipanti saranno infatti assunti da Autoguidovie con un contratto a tempo determinato part-time di 5 mesi. Una volta conseguiti la Patente D e il CQC Persone (Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone), il contratto verrà trasformato a tempo indeterminato.

Sono in programma due recruiting day a Crema, presso Sala Alessandrini, in via Matilde di Canossa 20, nelle giornate del 6 novembre e del 13 novembre. In ogni giornata di selezione,

che inizierà a partire dalle ore 9.30, avrà luogo un incontro informativo in plenaria, seguito da test di ingresso e colloqui individuali.

I candidati che supereranno l’ammissione, cominceranno l’attività formativa in Academy a partire da gennaio 2025.

«Abbiamo adottato un approccio coraggioso ma al tempo stesso vicino a chi è in cerca di lavoro. Attraverso la stipulazione di un contratto immediato, già in fase di formazione, vogliamo investire sulle persone, che abitano i territori in cui operiamo, e sul futuro della mobilità collettiva. Offrire posti di lavoro sicuri, è uno dei tanti modi con cui intendiamo ringraziare città e paesi che scelgono di muoversi a bordo dei nostri autobus di ultima generazione. Oltre a supportare fin da subito le persone, in stato di disoccupazione, vogliamo continuare a investire nel trasporto pubblico locale, quale simbolo di sostenibilità, sicurezza e valore sociale», dichiara Maria Rosaria De Maio, People Transformation Manager Autoguidovie.

