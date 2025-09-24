Associazione Ferrovie Europee, Andreas Matthä lascia la presidenza ad Alan Beroud

La presidenza di Andreas Matthä al CER – l’Associazione delle Ferrovie Europee – termina il 31 dicembre 2025. È stato eletto presidente dal 2020, dopo aver precedentemente ricoperto la carica ad interim. In questo periodo, Andreas Matthä ha svolto un ruolo chiave nella definizione della politica ferroviaria europea.

“In un periodo di ambiziose politiche climatiche, anni segnati da una pandemia, una guerra alle porte, milioni di sfollati, trasporti di grano e crisi energetica, noi, come industria ferroviaria, abbiamo reagito rapidamente. Non siamo stati spettatori, ma parte della soluzione. Oggi, più che mai, le ferrovie sono fondamentali per la neutralità climatica e, allo stesso tempo, un fattore importante per la sicurezza europea”, ha affermato Andreas Matthä.

Durante il mandato di Andreas Matthä, sono stati all’ordine del giorno molti importanti progetti europei per le ferrovie. La Commissione europea ha pubblicato un piano d’azione per il trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri, un regolamento sull’utilizzo della capacità infrastrutturale ferroviaria e il regolamento sulle reti transeuropee di trasporto (la cosiddetta rete “TEN-T”).

Alan Beroud, CEO del PKP polacco, assumerà la presidenza a partire dal 1° gennaio 2026. Andreas Matthä rimarrà al CER in qualità di vicepresidente e continuerà a sostenerne attivamente il lavoro.

