Assessore Lombardi a Telenord: “In Liguria arrivano 9 milioni per le ciclovie e nuove misure per il turismo sostenibile e il lavoro nel settore”

L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha annunciato in diretta a Telenord, intervistato da Roberto Rasia, un importante finanziamento ministeriale che porterà in Liguria 3 milioni di euro per il progetto “La Liguria degli Anelli”, rete di itinerari cicloturistici che si collegherà alla Ciclovia Tirrenica. Grazie al cofinanziamento delle province e dei comuni coinvolti, i fondi raddoppieranno, arrivando a 6 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altri 3 milioni legati a nuovi progetti del 2025, per un totale di circa 9 milioni di euro a costo zero per la Regione.

Lombardi ha sottolineato il buon lavoro di squadra tra Regione, ANCI e amministrazioni provinciali e ha spiegato che queste risorse serviranno a migliorare e manutenere infrastrutture turistiche fondamentali, come i percorsi ciclabili e i servizi accessori, incluse colonnine di ricarica per e-bike, segnaletica e punti di assistenza.

Durante l’intervista, l’assessore ha anche parlato del Patto del Turismo, uno strumento regionale unico in Italia che mette in contatto imprese e lavoratori del settore, finanziato dai fondi sociali europei. Nel 2024 sono stati firmati 2.500 contratti per oltre 600 imprese, con priorità a quelli a tempo indeterminato. Lombardi ha ribadito la necessità di formare e trattenere personale qualificato in Liguria, anche affrontando il problema del caro-affitti che scoraggia i lavoratori stagionali.

A questo proposito, ha illustrato il nuovo progetto delle “staff house”, sostenuto da 120 milioni di euro del Ministero del Turismo, per recuperare edifici o vecchi alberghi da destinare all’alloggio dei lavoratori del settore, con contributi fino a 3.000 euro annui per chi deve affittare.

Infine, Lombardi ha annunciato un accordo strategico con la Regione Piemonte per creare una macroregione turistica legata al cicloturismo e all’enogastronomia, mettendo in rete oltre 10.000 km di percorsi ciclabili.

In chiusura, un tocco di colore: l’assessore ha lanciato un invito ufficiale a Taylor Swift a visitare la Liguria, dopo che la cantante ha citato Portofino in una sua canzone.

