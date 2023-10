Assemblea Anci a Genova, il presidente Decaro a Telenord: “Meno fondi ai comuni significa servizi pubblici peggiori”

Si è aperta a Genova l’assemblea Anci, tra i presenti c’è anche il presidente nazionale e sindaco di Bari Antonio Decaro, che ha sottolineato il timore condiviso da tutti i primi cittadini per i futuri possibili tagli dei fondi del Pnrr alle municipalità.

“Fino a ieri mattina dovevamo preoccuparci di capire come sfruttare al meglio le risorse del Pnrr - spiega Decaro - oggi invece dobbiamo sperare che non ci tolgano troppi fondi. Per ora sappiamo che il Governo sta progettando di sottrarre 200 milioni ai comuni e 50 milioni alle province e alle città metropolitane. La finalizzazione di questa decisione significherebbe per noi fare dei tagli sui servizi che diamo al pubblico perché a causa dell’aumento dei costi dell’energia e dei beni di prima necessità non possiamo permetterci di spendere altro denaro.”

“L’importante è che il nostro budget non subisca troppi contraccolpi,- conclude il presidente dell’Anci- eravamo riusciti a mettere in equilibrio i bilanci, riuscendo anche nell’operazione di perequazione, dando ovvero di più ai comuni che avevano maggiormente bisogno e ora stiamo tornando indietro alla situazione precaria in cui eravamo 7 anni fa”.