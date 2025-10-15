Ascensore Quezzi fermo da quattro mesi, si aspetta riapertura a novembre

A Genova resta fermo da quattro mesi uno degli impianti di mobilità verticale più importanti per il quartiere di Quezzi. Si tratta dell’ascensore inclinato di Quezzi, un'infrastruttura fondamentale per collegare la parte alta del rione con la valle sottostante e facilitare gli spostamenti dei residenti, in particolare anziani, studenti e pendolari. La riapertura, inizialmente prevista per settembre, è ora rimandata a novembre.

A fare il punto sulla situazione è Sonia Paglialunga, consigliere del Municipio Bassa Val Bisagno, che ha seguito da vicino l’intera vicenda: "L’impianto è fermo ormai da giugno per un importante intervento tecnico. Sappiamo che la revisione ha richiesto tempi più lunghi del previsto, ma il disagio per i residenti è stato ed è tuttora molto forte. Ci auguriamo davvero che novembre sia la data definitiva per il ritorno in funzione".

L’ascensore di Quezzi, inaugurato nel 2015, è diventato negli anni un servizio essenziale per la mobilità del quartiere, tanto da essere utilizzato quotidianamente da centinaia di persone. La chiusura ha costretto molti cittadini a percorrere a piedi tratti impegnativi in salita o a utilizzare navette alternative.

L’auspicio è che l’intervento in corso, una revisione completa delle componenti meccaniche e dei sistemi di sicurezza, possa assicurare un funzionamento affidabile e continuo nel tempo. Intanto, il quartiere attende con impazienza la riapertura, sperando che novembre rappresenti davvero la fine del disservizio

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.