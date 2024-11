Armenia: BEI Global firma un prestito da 236 mln per costruzione strada Sisian-Kajaran

La divisione globale della Banca europea per gli investimenti (EIB Global) ha firmato un prestito fino a 236 milioni di euro con l’Armenia per cofinanziare la costruzione della strada Sisian-Kajaran, un segmento cruciale del corridoio di trasporto nord-sud. Questo progetto è destinato a cambiare le carte in tavola per l’Armenia e la regione del Caucaso meridionale, migliorando significativamente la connettività dei trasporti tra l’Unione europea, il Medio Oriente e l’Asia.

Questa infrastruttura resiliente al clima contribuirà alla mitigazione dei cambiamenti climatici riducendo le distanze di viaggio, i costi operativi dei veicoli e gli incidenti stradali. Un’altra caratteristica fondamentale del progetto è la maggiore sicurezza stradale, che offrirà percorsi più sicuri e veloci per viaggiatori e merci. Il progetto faciliterà l’accesso ai mercati nazionali e internazionali e contribuirà allo sviluppo socioeconomico sostenibile della provincia di Syunik, meno collegata, nel sud del paese.

“Questo progetto trasformativo diventerà un’arteria importante nella rete di trasporti della regione, offrendo all’Armenia un migliore accesso ai mercati globali e contribuendo a plasmare un futuro più interconnesso e resiliente”, ha affermato la vicepresidente della BEI Teresa Czerwińska, responsabile delle operazioni della BEI in Armenia. “Questo è il più grande contratto di finanziamento mai stipulato tra la BEI e l’Armenia. Siamo lieti di supportare questo progetto che promuoverà la sostenibilità, stimolerà la resilienza economica e rafforzerà la connettività tra Europa, Asia e Medio Oriente”. Il capo della delegazione dell’UE in Armenia, l’ambasciatore Vassilis Maragos, ha affermato: “Questo progetto è un altro esempio del supporto del Team Europe nell’ambito del piano economico e di investimento (PEI) dell’UE per l’Armenia. Un’ulteriore mobilitazione dei finanziamenti nell’ambito del PEI per investimenti sostenibili, con la dovuta attenzione ai cambiamenti climatici e agli obiettivi di sicurezza stradale, sarà fondamentale mentre prepariamo l’ambiziosa nuova agenda di partenariato UE-Armenia”.

Il ministro delle finanze della Repubblica di Armenia, Vahe Hovhannisyan, ha affermato: “La costruzione della strada Sisian-Kajaran darà una spinta importante alla crescita economica dell’Armenia, rafforzerà la connettività regionale e internazionale, migliorerà la sicurezza e l’efficienza dei trasporti e svolgerà un ruolo cruciale negli obiettivi più ampi di sviluppo infrastrutturale del Paese”.

Il vice primo ministro della Repubblica di Armenia, Mher Grigoryan, ha espresso la sua “gratitudine alla BEI per la sua partecipazione alla costruzione della strada Sisian-Kajaran. Questa strada è parte integrante del progetto Crossroads of Peace del governo armeno, che mira a garantire una connettività sostenibile e, di conseguenza, cooperazione e stabilità nella regione più ampia”.

Come progetto di punta dell’iniziativa EU Global Gateway e del piano economico e di investimento dell’UE per il partenariato orientale, la costruzione della strada Sisian-Kajaran rafforzerà la crescita economica, la sicurezza regionale e la resilienza ambientale. Sarà anche un collegamento chiave nel corridoio della rete di trasporto transeuropea.