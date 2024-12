Armando Sanna inizia il tour degli ospedali: "La nostra sanità è il primo malato da curare"

“La nostra sanità è il primo vero malato da curare in questa regione.” Lo ha dichiarato Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, in un post sui social. Sanna, che farà parte della commissione sanità, ha annunciato un impegno quotidiano per difendere il sistema sanitario pubblico, garantendo che sia gratuito, accessibile e di qualità per tutti i cittadini.

Incontro a Sant’Olcese – La riflessione di Sanna nasce da un incontro casuale avvenuto a Sant’Olcese, comune di cui l'esponente Dem è stato Sindaco. Una signora, fermandolo per strada, gli ha detto: “Ricordatevi delle liste d’attesa che io non ce li ho i soldi per andare in clinica.” Questa frase, semplice ma incisiva, ha sottolineato per Sanna il senso di responsabilità verso chi non può permettersi cure private.

Impegno sul territorio – Sanna ha promesso di girare la Liguria per visitare gli ospedali, dialogare con pazienti, medici e operatori sanitari. L’obiettivo è comprendere meglio le problematiche del sistema sanitario regionale e proporre soluzioni concrete all’interno della commissione sanità.

Prima tappa al Galliera – Il tour partirà la prossima settimana dall’Ospedale Galliera di Genova, dove Sanna inizierà un confronto diretto con chi lavora quotidianamente nel settore sanitario e con chi usufruisce dei servizi. “Difendere la sanità pubblica è una priorità,” ha ribadito, sottolineando l’importanza di garantire servizi equi e accessibili.

Liste d’attesa e qualità delle cure – Sanna ha posto l’accento sulla necessità di ridurre le liste d’attesa, uno dei problemi più sentiti dai cittadini liguri. Il capogruppo del PD ritiene fondamentale che la Regione investa risorse per rendere la sanità più efficiente e vicina alle persone, soprattutto quelle con minori disponibilità economiche.

Una visione inclusiva – Nel suo post, Sanna ha ribadito il valore della sanità pubblica come pilastro della società e ha promesso di lavorare ogni giorno per garantire che il sistema regionale possa rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, senza discriminazioni economiche.