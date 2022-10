Arenzano, da novembre l'Aurelia non chiuderà più in caso di allerta gialla

Sono iniziati il 18 ottobre ma presentati ufficialmente oggi i lavori sull'Aurelia ad Arenzano, in corrispondenza del versante montuoso in località Pizzo, un intervento per la messa in sicurezza della parete rocciosa che servirà a superare l'ordinanza di Anas che dal 2016 in caso di allerta gialla impone la chiusura della viabilità del tratto prospiciente la galleria. L'investimento di Anas riguarda la messa in sicurezza della pendice antistante la galleria Pizzo, un investimento di circa 2.9 milioni di euro che consiste nel disgancio del materiale instabile in parete e nella posa di reti armate e barriere paramassi

"Grazie all'avvio dei lavori di messa in sicurezza della parete entro la fine della prossima settimana o, al massimo, l'inizio della successiva non ci sarà più la chiusura dell'Aurelia ad Arenzano nel caso di allerta gialla". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dopo un sopralluogo in località Pizzo, nel Comune di Arenzano, in occasione dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza della parte a monte della statale Aurelia.

Presenti la responsabile Anas Liguria Barbara Di Franco e il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. L'intervento, un investimento di 2.950.000 euro da parte di Anas, consentirà la messa in sicurezza dei punti più critici attraverso l'installazione di reti armate e barriere paramassi. È inoltre previsto un ulteriore investimento di circa 200 mila euro per la manutenzione delle pareti in località Vesima.