Ansfisa: presentazione master sicurezza reti nell’ambito di webinar su certificazione nei sistemi di gestione sicurezza

Il webinar “Il ruolo della certificazione nei sistemi di gestione della sicurezza”, che si terrà in streaming il prossimo 19 luglio alle ore 12.00 ospiterà un focus dedicato a presentare la nuova edizione del master di II livello in “Gestione della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi di Trasporto”, che sarà avviata nel nuovo anno accademico.

Il percorso formativo, organizzato dall’Università di Genova, dall’Istituto Italiano di Saldatura e da ANSFISA, è volto a formare le nuove figure di Safety Manager e di esperti della sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi di gestione delle reti di trasporto.

Lo riferisce una nota di Ansfisa.

Ai laureati che vorranno iscriversi verranno forniti modelli, strumenti e know-how finalizzati a formare figure manageriali a tutto tondo, capaci di contestualizzare le tematiche proprie della sicurezza e della gestione del rischio in uno scenario complesso dove i fondamenti tecnici e normativi, coesistono con gli elementi di carattere economico-finanziario e progettuale. Un taglio manageriale che inquadra l’organizzazione della sicurezza come processo trasversale e in continuo miglioramento. Sotto la lente anche l’organizzazione del monitoraggio e l’implementazione della digitalizzazione per analizzare e modellare lo stato degli asset e valutarne il degrado, al fine di determinare le priorità e le tempistiche degli interventi e definire un piano manutentivo “’integrato”.

Nella terza edizione il master si rinnova e si migliora con alcune novità:

– Apertura e chiusura del master con appuntamento in presenza,

– Momenti esperienziali con visite e sopralluoghi sul campo,

– Focus di approfondimento sul fattore umano che in un contesto di tecnologia avanzata si conferma essere un punto fermo nella gestione di pratiche sempre più sicure, per garantire la registrazione dell’errore e il miglioramento continuo tra feedback e attenzione.

I dettagli dei moduli formativi e del programma didattico del master saranno presentati durante il webinar in cui sono previsti gli interventi dei soggetti promotori ed alcune testimonianze dei diplomandi che stanno frequentando l’edizione in corso e in fase di conclusione. Una seconda edizione che si chiude con il 15% in più di iscritti rispetto all’anno precedente, con partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e dalla Turchia.