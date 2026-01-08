Anni d'oro nei musei, Genova promossa dal New York Times

Genova celebra un momento di grande prestigio culturale: la città viene promossa dal New York Times come meta di eccellenza per i musei, riconoscimento che conferma l’attrattiva e la qualità dell’offerta culturale locale. Il successo arriva dopo anni di investimenti, mostre innovative e iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico e storico della città, consolidando Genova come destinazione d’arte di livello internazionale.





Ne parlano a Telenord gli assessori comunali Giacomo Montanari e Tiziana Beghin, sottolineando come questo risultato sia frutto di strategie mirate alla promozione del territorio e alla valorizzazione dei musei cittadini, ma anche della collaborazione tra istituzioni, operatori culturali e comunità locale. Un riconoscimento che, secondo gli assessori, può rappresentare un ulteriore stimolo per attrarre visitatori, sostenere l’economia culturale e rafforzare l’identità della città come polo culturale di riferimento.

