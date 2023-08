Annalisa, da Savona alla vetta delle hit: il 29 settembre esce il nuovo album "E poi siamo finiti nel vortice"

L'estate l'ha consacrata ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita, 8 Dischi di Platino con le sue ultime tre hit, unica donna da 3 anni ad arrivare al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, il sold out per il suo primo Forum di Assago il 4 novembre, Annalisa continua questa stagione di successi con l'annuncio dell'uscita del suo nuovo album di inediti, E poi siamo finiti nel vortice, in uscita il 29 settembre.

Dopo Bellissima e Mon amour (con cui ha vinto il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 Siae per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia), il racconto di Annalisa ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

Annalisa: Il Forum, già tutto esaurito, in programma il 4 novembre al Forum di Assago (Milano), sarà l'unico evento live della cantautrice nel 2023. Anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport in partenza ad aprile che toccherà, oltre Milano, anche Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma. Queste le date del Tutti nel vortice Palasport: 6 aprile Firenze, 10 aprile Milano, 12 aprile Bari, 13 aprile Napoli, 19 aprile Padova, 21 aprile Roma.