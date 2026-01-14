ANFIA: Ranieri Niccoli nominato presidente del Gruppo Costruttori dell’Associazione

Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini, è stato nominato Presidente del Gruppo Costruttori dell’Associazione.

Ranieri Niccoli succede ad Umberto Tossini, a cui ANFIA e le aziende associate rivolgono un sentito ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto a favore della rappresentanza della filiera produttiva italiana degli autoveicoli in un momento particolarmente delicato

e ricco di sfide per i player del settore.

“È per me un onore accettare il ruolo di Presidente del Gruppo Costruttori di ANFIA, succedendo a Umberto Tossini – ha dichiarato Ranieri Niccoli. Viviamo una fase di forte complessità per il settore, che rende ancora più necessario un impegno concreto dei Costruttori verso l’innovazione e verso scelte industriali in grado di accompagnare l’evoluzione tecnologica in atto.

L’automotive ha un ruolo strategico per l’Italia e per l’Europa e oggi più che mai è fondamentale ripartire dalla solida cultura industriale del saper fare, profondamente radicata nel nostro Paese e che deve essere sostenuta e valorizzata per dare alle nostre imprese l’opportunità di affrontare al meglio le sfide future”.

Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini dal 2008, svolge un ruolo cruciale nel guidare la strategia produttiva dell’azienda e nel garantire l’eccellenza operativa. In qualità di membro del Board porta con sé una profonda esperienza e capacità di leadership che hanno contribuito a sostenere gli ambiziosi obiettvi di crescita e innovazione di Lamborghini.

Niccoli è nato a Bologna il 12 novembre 1968 e ha conseguito la laurea in Ingegneria Aeronautica presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1995. Ha iniziato la sua carriera in Fiat Automobili e successivamente ha ricoperto ruoli dirigenziali in altre aziende del setTore manifatturiero, acquisendo una competenza completa in ambito produttivo e ingegneristico.

Nel 2000 ha sposato sua moglie Francesca e insieme hanno tre figli: Lorenzo, Gabriele e Francesco. Animato da una profonda passione per il settore automobilistico, Niccoli è anche un appassionato di sport e nel tempo libero ama il cinema, la musica e il padel.

