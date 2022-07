Ancona, cerimonia di impostazione in bacino per Seven Seas Grandeur

di Edoardo Cozza

È la terza nave da crociera di lusso che Fincantieri realizzerà per uno dei brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings

Si è svolta presso lo stabilimento di Ancona la cerimonia di impostazione in bacino di “Seven Seas Grandeur”, la terza nave da crociera di lusso che Fincantieri realizzerà per la società armatrice Regent Seven Seas Cruises, brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. La consegna è prevista per il 2023.

Durante la cerimonia sono state saldate sulla chiglia della nave tre monete, ognuna delle quali rappresenta una nave della classe: “Seven Seas Explorer”, “Seven Seas Splendor” e “Seven Seas Grandeur”. Le monete relative alle prime due gemelle, consegnate presso il cantiere di Sestri Ponente (Genova) nel 2016 e il cantiere di Ancona nel 2020, sono repliche di quelle saldate sulle rispettive unità, mentre la nuova moneta riporta il logo del 30° anniversario della società armatrice.

Come le prime due unità della sua classe “Seven Seas Grandeur” avrà 55.500 tonnellate di stazza lorda e potrà ospitare a bordo solo 732 passeggeri, con un rapporto personale-ospiti tra i più alti del settore. Sarà inoltre costruita adottando le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale. L’allestimento sarà particolarmente ricercato, con una grande attenzione al comfort dei passeggeri.