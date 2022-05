Anas, prosegue varo viadotto variante Aurelia: le date delle chiusure, si inizia stanotte

di Redazione

Per ragioni di sicurezza si provvederà alla chiusura al traffico della strada statale 330 di Buonviaggio dal Km. 1,380 al Km. 2,200 in orario notturno

Proseguono in orario notturno le operazioni di varo del viadotto nell'ambito dell'esecuzione dei lavori della variante alla statale 1 'Nuova Aurelia', viabilità di accesso all'hub portuale della Spezia, interconnessione tra i caselli della A12 e il porto della Spezia, a completamento del primo stralcio funzionale del 3° Lotto.

Per motivi di carattere tecnico e per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, Anas provvederà alla chiusura al traffico della strada statale 330 di Buonviaggio dal Km. 1,380 al Km. 2,200 in orario notturno. La chiusura è prevista questa sera dalle ore 21 alle ore 6 e da lunedi 23 maggio fino a giovedi 26 maggio nella stessa fascia oraria. Durante le ore di chiusura, il traffico veicolare verrà deviato, con indicazioni in loco, lungo la viabilità comunale e provinciale.