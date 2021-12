Ambulanze in coda al Galliera, i soccorritori: "Bloccati da 5 ore"

di Marco Garibaldi

"Mancano le barelle e di conseguenza dobbiamo aspettare ore ed ore prima di poter riprendere le nostre"

Oggi siamo stati davanti al pronto soccorso dell'ospedale Galliera per documentare le lunghe code di ambulanze a causa della mancanza di barelle e posti letto.

Siamo arrivati intorno a mezzogiorno ed erano dieci le ambulanze ferme davanti all'ingresso dell'ospedale:

"È una situazione che si ripete abbastanza frequentemente - spiega un soccorritore - Mancano le barelle e di conseguenza dobbiamo aspettare ore ed ore prima di poter riprendere le nostre barelle. Io sono in attesa dalle 9.20 ma la mia collega è rimasta qui da mezzanotte. Attualemente ci sono qui ambulanze di Sampierdarena, San Gottardo, Arenzano. Tutte zone che restano scoperte".

A denunciare la difficile situazione anche il presidente della Croce Bianca Genovese Walter Carrubba: "I nostri volontari bloccati per ore perché i malati devono stare sulle nostre barelle".

"Due giorni fa sono stato qui fermo tre ore - spiega un altro volontario -Qui al Galliera succede spesso, al San Martino e allo Scassi non si verificano cose del genere".

Intanto la direzione risponde alle critiche affermando che "saranno utilizzate anche barelle del blocco operatorio".

"Continuano a mandarci qui al Galliera, non ci sono più barelle e qui ci sono ferme nove ambulanze che poi mancano sul territorio. I pazienti li lasciamo per ore sulle nostre barelle che però non sono comodissime perché sono realizzate per l'esclusivo trasporto all'ospedale".

"Io sono qui dalle 7.20 di stamattina e siamo ancora fermi. Ogni mattina è la stessa storia, questa situazione va avanti da più di un mese".

Il link alla diretta Facebook: